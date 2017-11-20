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10:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал 20-летний парень в оранжевой куртке

Микитевич Максим ушел из дома на улице Добролюбова 14 ноября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал 20-летний парень в оранжевой куртке, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

Микитевич Максим ушел из дома на улице Добролюбова 14 ноября, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 178 см., худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, стрижка короткая, глаза серо-голубые. .

Был одет: в ярко оранжевую куртку с черными вставками, синюю кофту, черные джинсы, на ногах черные кроссовки с зелеными вставками. .

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру экстренных служб 112, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

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