В Новосибирске пропал 20-летний парень в оранжевой куртке
Микитевич Максим ушел из дома на улице Добролюбова 14 ноября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Микитевич Максим ушел из дома на улице Добролюбова 14 ноября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
В Новосибирске пропал 20-летний парень в оранжевой куртке, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Микитевич Максим ушел из дома на улице Добролюбова 14 ноября, с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 178 см., худощавого телосложения, волосы прямые,
Был одет: в ярко оранжевую куртку с черными вставками, синюю кофту, черные джинсы, на ногах черные кроссовки с зелеными вставками. .
Если вам