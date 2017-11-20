Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал 20-летний парень в оранжевой куртке, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

Микитевич Максим ушел из дома на улице Добролюбова 14 ноября, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 178 см., худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, стрижка короткая, глаза серо-голубые. .

Был одет: в ярко оранжевую куртку с черными вставками, синюю кофту, черные джинсы, на ногах черные кроссовки с зелеными вставками. .