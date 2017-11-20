Убийцу дочери экс-директора ЧТЗ отдали под суд
Ефименко предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений с особой жестокостью и мошенничестве.
Ефименко предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений с особой жестокостью и мошенничестве.
Продавец магазина «Апартамент», где в декабре 2016 года был обнаружен окровавленный труп дочери
«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщил официальный представитель регионального СУ СКР Владимир Шишков.
Николаю Ефименко предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений с особой жестокостью, умышленном уничтожении имущества, а также мошенничестве.
Установлено, что в декабре 2016 года Екатерина Платонова пришла в магазин, чтобы получить заказанную ранее и оплаченную дорогостоящую душевую кабину. Продавец сообщил ей, что товар еще не доставлен, после чего у них возник конфликт, в ходе которого мужчина схватился за нож. Нанеся клиентке многочисленные
«Он снял камеру видеонаблюдения из магазина и выбросил ее в мусорный контейнер, а также предпринял другие меры для создания алиби (в том числе рассказал о том, что на него и покупательницу якобы напали двое неизвестных. — Прим. АН “Доступ”). В ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к хищению денежных средств шести потерпевших в сумме более 300 тыс. рублей, которым он также не доставил сантехнику», — рассказал Шишков.
Напомним, сначала продавец озвучивал версию о том, что преступление совершили двое мужчин, которые ворвались в магазин. Также парень нанес себе незначительные ножевые порезы, рассказав, что якобы пострадал от нападавших.