Убийцу дочери экс-директора ЧТЗ отдали под суд

Продавец магазина «Апартамент», где в декабре 2016 года был обнаружен окровавленный труп дочери экс-директора ЧТЗ Валерия Платонова (скончался в апреле 2015 года. — Прим. АН «Доступ»), предстанет перед судом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщил официальный представитель регионального СУ СКР Владимир Шишков.

Николаю Ефименко предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений с особой жестокостью, умышленном уничтожении имущества, а также мошенничестве.

Установлено, что в декабре 2016 года Екатерина Платонова пришла в магазин, чтобы получить заказанную ранее и оплаченную дорогостоящую душевую кабину. Продавец сообщил ей, что товар еще не доставлен, после чего у них возник конфликт, в ходе которого мужчина схватился за нож. Нанеся клиентке многочисленные колото-резаные ранения, парень решил избежать уголовной ответственности.

«Он снял камеру видеонаблюдения из магазина и выбросил ее в мусорный контейнер, а также предпринял другие меры для создания алиби (в том числе рассказал о том, что на него и покупательницу якобы напали двое неизвестных. — Прим. АН “Доступ”). В ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к хищению денежных средств шести потерпевших в сумме более 300 тыс. рублей, которым он также не доставил сантехнику», — рассказал Шишков.