Две жительницы Прикамья погибли в ДТП под Нытвой
Сегодня утром на 46-м километре автодороги Нытва — Кудымкар произошло ДТП.
Сегодня утром на 46-м километре автодороги Нытва — Кудымкар произошло ДТП.
На большой скорости автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.
Как пояснили «РГ» в краевом ГИБДД, в результате ДТП от полученных травм скончались две пассажирки ВАЗ-2110, еще шесть человек пострадали и на данный момент госпитализированы.
Для ликвидации последствий аварии были привлечены четыре специалиста МЧС России и одна единица спецтехники.