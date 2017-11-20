Две жительницы Прикамья погибли в ДТП под Нытвой

На большой скорости автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

Как пояснили «РГ» в краевом ГИБДД, в результате ДТП от полученных травм скончались две пассажирки ВАЗ-2110, еще шесть человек пострадали и на данный момент госпитализированы.