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10:21 (мск), источник: "Российская газета"

Две жительницы Прикамья погибли в ДТП под Нытвой

Сегодня утром на 46-м километре автодороги Нытва — Кудымкар произошло ДТП.

На большой скорости автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

Как пояснили «РГ» в краевом ГИБДД, в результате ДТП от полученных травм скончались две пассажирки ВАЗ-2110, еще шесть человек пострадали и на данный момент госпитализированы.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены четыре специалиста МЧС России и одна единица спецтехники.

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