В Красноярске ищут подростков-живодеров, которые сожгли дворовых щенков
КРАСНОЯРСК, 20 ноя — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о
КРАСНОЯРСК, 20 ноя — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о
По данным СМИ, группа подростков пришла в гаражи на улице Вильского, облила щенков бензином и подожгла. Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется.
«К нам не поступало никаких заявлений. Мы увидели информацию у местных СМИ и в соцсети и на основании этого начали проверку. Будут установлены все обстоятельства, после чего принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что случаи жестокого обращения с животными в Красноярске были, а виновные несли заслуженное наказание.
Согласно УК РФ, санкция статьи «жестокое обращение с животными» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей. Также могут быть назначены обязательные либо исправительные работы. Помимо этого, наказание может выражаться в ограничении свободы на срок до 1 года либо аресте на срок до 6 месяцев.