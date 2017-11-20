В Красноярске ищут подростков-живодеров, которые сожгли дворовых щенков

Источник: РИА Новости

По данным СМИ, группа подростков пришла в гаражи на улице Вильского, облила щенков бензином и подожгла. Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется.

«К нам не поступало никаких заявлений. Мы увидели информацию у местных СМИ и в соцсети и на основании этого начали проверку. Будут установлены все обстоятельства, после чего принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что случаи жестокого обращения с животными в Красноярске были, а виновные несли заслуженное наказание.