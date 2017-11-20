В Волгоградской области у облкомприроды украли снегоход

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, к стражам порядка обратился ведущий специалист комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Он рассказал, что неизвестные сломали замок, проникли в здание машинно-тракторной мастерской ЗАО «Краснокоротковское», расположенное в хуторе Рог-Измайловский, и похитили автомобильный прицеп, на котором находился снегоход Yamaha Viking-3, принадлежащий Облкомприроды. Известно, что последний раз технику видели в конце октября 2017 года. Он находился на летнем хранении в помещении машинно-тракторной мастерской.