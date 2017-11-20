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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области у облкомприроды украли снегоход

В Новоаннинском районе Волгоградской области полиция ищет похитителей автомобильного прицепа и снегохода, принадлежащих комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, к стражам порядка обратился ведущий специалист комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Он рассказал, что неизвестные сломали замок, проникли в здание машинно-тракторной мастерской ЗАО «Краснокоротковское», расположенное в хуторе Рог-Измайловский, и похитили автомобильный прицеп, на котором находился снегоход Yamaha Viking-3, принадлежащий Облкомприроды. Известно, что последний раз технику видели в конце октября 2017 года. Он находился на летнем хранении в помещении машинно-тракторной мастерской.

По факту происшествия уже проводится проверка, полиция ищет похитителей дорогостоящей техники.

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