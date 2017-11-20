В Волгограде ищут дерзких похитителей саженцев голубой ели

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 19 ноября рано утром в полицию обратилась начальник производственного отдела МБУ «Волгоградзеленхоз». Женщина рассказала, что во время обхода территории района обнаружила исчезновение двух саженцев голубой ели.

Деревья высотой около метра росли на разделительной полосе улицы Хиросимы. Добавим, что саженцы были высажены на разделительном газоне в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению областного центра.