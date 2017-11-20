В Волгограде ищут дерзких похитителей саженцев голубой ели
В Волгограде полиция ищет дерзких похитителей двух саженцев хвойных деревьев, высаженных в рамках благоустройства областного центра на улице Хиросимы.
В Волгограде полиция ищет дерзких похитителей двух саженцев хвойных деревьев, высаженных в рамках благоустройства областного центра на улице Хиросимы.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Деревья высотой около метра росли на разделительной полосе улицы Хиросимы. Добавим, что саженцы были высажены на разделительном газоне в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению областного центра.
По факту заявления о краже деревьев полиция уже начала проверку. Стражам порядка предстоит установить все обстоятельства похищения саженцев. Стоимость похищенного имущества также уточняется.