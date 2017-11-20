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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде ищут дерзких похитителей саженцев голубой ели

В Волгограде полиция ищет дерзких похитителей двух саженцев хвойных деревьев, высаженных в рамках благоустройства областного центра на улице Хиросимы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 19 ноября рано утром в полицию обратилась начальник производственного отдела МБУ «Волгоградзеленхоз». Женщина рассказала, что во время обхода территории района обнаружила исчезновение двух саженцев голубой ели.

Деревья высотой около метра росли на разделительной полосе улицы Хиросимы. Добавим, что саженцы были высажены на разделительном газоне в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению областного центра.

По факту заявления о краже деревьев полиция уже начала проверку. Стражам порядка предстоит установить все обстоятельства похищения саженцев. Стоимость похищенного имущества также уточняется.

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