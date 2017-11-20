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10:28 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане из психиатрической больницы сбежали трое пациентов

Пока неизвестно, как пациенты могли сбежать из клиники. Сотрудники медицинского учреждения отказались от комментариев.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Ташкенте из республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением сбежали трое пациентов 20 ноября. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в органах внутренних дел.

По информации правоохранителей, мужчины ранее обвинялись в различных преступлениях. Один из них был уличен в воровстве, второй распространял наркотики и совершил побег из мест лишения свободы, третий обвинялся в нанесении телесных повреждений.

Пока неизвестно, как пациенты могли сбежать из клиники. Сотрудники медицинского учреждения отказались от комментариев.

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