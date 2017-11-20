В Узбекистане из психиатрической больницы сбежали трое пациентов
Пока неизвестно, как пациенты могли сбежать из клиники. Сотрудники медицинского учреждения отказались от комментариев.
Пока неизвестно, как пациенты могли сбежать из клиники. Сотрудники медицинского учреждения отказались от комментариев.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Ташкенте из республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением сбежали трое пациентов 20 ноября. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в органах внутренних дел.
По информации правоохранителей, мужчины ранее обвинялись в различных преступлениях. Один из них был уличен в воровстве, второй распространял наркотики и совершил побег из мест лишения свободы, третий обвинялся в нанесении телесных повреждений.
Пока неизвестно, как пациенты могли сбежать из клиники. Сотрудники медицинского учреждения отказались от комментариев.