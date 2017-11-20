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10:27 (мск), источник: Tengrinews

Суд над Еркином Избасаром: Здание окружили спецназовцы

В Актобе 26 человек судят по делу ОПГ «Четыре брата». Вокруг здания суда дежурят спецназовцы, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сегодня, 20 ноября, в специализированном суде по уголовным делам в Актобе идет предварительное судебное заседание по делу ОПГ «Четыре брата».

На скамье подсудимых 26 человек, 22 из них под арестом. Журналисты следят за судебным процессом по видеосвязи с соседнего зала. Гособвинитель зачитал обвинительный акт. По версии следствия, ОПГ, возглавляемое актюбинцем Еркином Избасаром действовало с 2003 года по декабрь 2016 года. На скамье подсудимых также бывший замначальник актюбинского ДВД Рахат Аханов. По версии следствия, высокопоставленный полицейский покровительствовал преступной группировке, похищавшей нефть. Судебный процесс еще продолжается.

Напомним, предполагаемого лидера ОПГ И его сообщников задержали в декабре 2016 года.

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