Суд над Еркином Избасаром: Здание окружили спецназовцы

На скамье подсудимых 26 человек, 22 из них под арестом. Журналисты следят за судебным процессом по видеосвязи с соседнего зала. Гособвинитель зачитал обвинительный акт. По версии следствия, ОПГ, возглавляемое актюбинцем Еркином Избасаром действовало с 2003 года по декабрь 2016 года. На скамье подсудимых также бывший замначальник актюбинского ДВД Рахат Аханов. По версии следствия, высокопоставленный полицейский покровительствовал преступной группировке, похищавшей нефть. Судебный процесс еще продолжается.