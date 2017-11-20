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11:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградца, бросившегося на помощь участникам ДТП, сбили насмерть

Lada Largus сбила 55-летнего водителя, вышедшего из авто, чтобы помочь участникам ДТП, в Михайловском районе Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 19 ноября около 17:40, когда 44-летний водитель Lada Largus ехал по трассе «Москва-Волгоград». На 779 километре он не заметил стоявший на дороге после ДТП автомобиль Ford Focus и совершил с ним касательное столкновение, после чего сбил стоявшего на обочине 55-летнего мужчину, остановившегося для оказания помощи участникам первого ДТП.

В результате наезда авто 55-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

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