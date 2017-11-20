Волгоградца, бросившегося на помощь участникам ДТП, сбили насмерть

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 19 ноября около 17:40, когда 44-летний водитель Lada Largus ехал по трассе «Москва-Волгоград». На 779 километре он не заметил стоявший на дороге после ДТП автомобиль Ford Focus и совершил с ним касательное столкновение, после чего сбил стоявшего на обочине 55-летнего мужчину, остановившегося для оказания помощи участникам первого ДТП.