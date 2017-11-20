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11:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Вплавь на легковушках. Прорыв теплосетей устроил потоп в Братске

В центре Братска случился настоящий потоп. Кадры с места происшествия прислали в редакцию мобильные репортёры «Вести-Иркутск».

Во время загрузки произошла ошибка.

— Прорвало трубы возле «Молекулярной диагностики». Проехать нереально, перекрёсток весь в воде, — говорит очевидец.

ЧП произошло на пересечении улиц Ленина и Космонавтов. По словам автора видео, причина разлива такого «братского моря» — коммунальное ЧП. А точнее — порыв сетей. И, как сообщили местные коммунальщики, аварию пытаются устранить.

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