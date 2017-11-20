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11:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Велосипедист-экстремал разбился у озера Тургояк

Бойцы Миасского спасательного отряда Челябинской областной службы экстренно эвакуировали с озера Тургояк велосипедиста, получившего тяжелую травму.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, компания молодых людей решила прокатиться на велосипедах вокруг озера, но при спуске с одной из горок в районе Мухоринской курьи 34-летний мужчина неудачно упал и предположительно повредил тазобедренный сустав. Товарищи пострадавшего незамедлительно позвонили через ЕДДС спасателям и попросили помощи в эвакуации.

Спасатели выехали на автомобиле УАЗ и по пути пересадили к себе в машину сотрудников скорой помощи. Добравшись до места, пострадавшему оказали первую помощь, на поврежденную ногу наложили шину, после чего на носилках донесли до автомобиля и вывезли в поселок Тургояк, где передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

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