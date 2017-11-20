В Копейске вооруженный преступник в маске обворовал спорт-бар
В Копейске (Челябинская область) в
В Копейске (Челябинская область) в
Вечером 19 ноября в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску поступило сообщение от сотрудников
«Проходивший по Коммунистическому проспекту сотрудник
Задержанным оказался не работающий, ранее судимый местный житель.
У подозреваемого изъяты более сорока тысяч рублей и предметы, используемые в качестве оружия, которыми оказались два пластмассовых пистолета.
По данному факту в Отделе МВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой».
В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Руководством Отдела МВД рассматривается вопрос о поощрении сотрудника полиции.