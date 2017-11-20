В Копейске вооруженный преступник в маске обворовал спорт-бар

Источник: Uralpress.ru

Вечером 19 ноября в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску поступило сообщение от сотрудников спорт-бара, расположенного в центре города, о том, что неизвестный в маске, используя два предмета, похожие на пистолеты, открыто похитил денежные средства, после чего скрылся. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж полиции.

«Проходивший по Коммунистическому проспекту сотрудник патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД по городу Копейску, находившейся на выходном дне, обратил внимание на пробегавшего мимо мужчину, который держал в руках предметы, похожие на оружие. Полицейский организовал преследование, задержал убегавшего и удерживал его до прибытия следственно-оперативной группы», — сообщили в региональном полицейском Главке.

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Задержанным оказался не работающий, ранее судимый местный житель.

У подозреваемого изъяты более сорока тысяч рублей и предметы, используемые в качестве оружия, которыми оказались два пластмассовых пистолета.

По данному факту в Отделе МВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой».

В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.