В Омске эвакуировали суд

Волна лжеминирований добралась до Первомайского районного суда. Как сообщают подписчики сообщества «ЧП Омск», недавно из здания на 9-й Северной эвакуировали всех сотрудников. На месте работают специализированные службы.

Напомним, что сегодня, 20 ноября, после звонков о взрывных устройствах были эвакуированы здания мэрии, БТИ, торгового комплекса «Герцен-Плаза», ОмГТУ, нескольких школ и даже военного объекта — Омского инженерного автобронетанкового института.