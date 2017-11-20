В Омске эвакуировали суд
Телефонные террористы «заминировали» один из районных судов города.
Телефонные террористы «заминировали» один из районных судов города.
Волна лжеминирований добралась до Первомайского районного суда. Как сообщают подписчики сообщества «ЧП Омск», недавно из здания на 9-й Северной эвакуировали всех сотрудников. На месте работают специализированные службы.
Напомним, что сегодня, 20 ноября, после звонков о взрывных устройствах были эвакуированы здания мэрии, БТИ, торгового комплекса «Герцен-Плаза», ОмГТУ, нескольких школ и даже военного объекта — Омского инженерного автобронетанкового института.
Атака телефонных террористов началась с 10 на 11 сентября и с тех пор неоднократно обрушивалась на все города России. Сотрудники ФСБ установили, что звонки поступают