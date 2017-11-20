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11:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омске эвакуировали суд

Телефонные террористы «заминировали» один из районных судов города.

Волна лжеминирований добралась до Первомайского районного суда. Как сообщают подписчики сообщества «ЧП Омск», недавно из здания на 9-й Северной эвакуировали всех сотрудников. На месте работают специализированные службы.

Напомним, что сегодня, 20 ноября, после звонков о взрывных устройствах были эвакуированы здания мэрии, БТИ, торгового комплекса «Герцен-Плаза», ОмГТУ, нескольких школ и даже военного объекта — Омского инженерного автобронетанкового института.

Атака телефонных террористов началась с 10 на 11 сентября и с тех пор неоднократно обрушивалась на все города России. Сотрудники ФСБ установили, что звонки поступают из-за границы по интернет-телефонии посредством спам-ботов.

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