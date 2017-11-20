Двое омичей с модными прическами попытались ограбить банкомат

Они попытались ограбить банкомат в центре Омска.

Как выяснилось, парни находились в поисках работы и получили пошаговую инструкцию от незнакомца, как вскрыть банкомат. Также им были предоставлены специальная программа и список необходимого оборудования для кражи. За данную информацию незнакомец потребовал половину от похищенной суммы.

Выполнить действия по инструкции парни решили на банкомате в помещении по улице Щербанева — подключили устройство и попытались вскрыть банкомат, в котором находилось более 2 млн рублей. Однако завершить начатое не удалось из-за сработавшей сигнализации. Злоумышленников задержали и доставили в полицию, сообщила пресс-служба омского УМВД.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-57044659&id=456239298&hash=bac39191ea921df9&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.