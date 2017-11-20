Двое омичей с модными прическами попытались ограбить банкомат
В полиции возбудили уголовное дело о краже, фигурантами по которому проходят 18-летний и 20-летний жители Центрального округа.
В полиции возбудили уголовное дело о краже, фигурантами по которому проходят 18-летний и 20-летний жители Центрального округа.
Они попытались ограбить банкомат в центре Омска.
Как выяснилось, парни находились в поисках работы и получили пошаговую инструкцию от незнакомца, как вскрыть банкомат. Также им были предоставлены специальная программа и список необходимого оборудования для кражи. За данную информацию незнакомец потребовал половину от похищенной суммы.
Выполнить действия по инструкции парни решили на банкомате в помещении по улице Щербанева — подключили устройство и попытались вскрыть банкомат, в котором находилось более 2 млн рублей. Однако завершить начатое не удалось
Теперь им грозит до 10 лет колонии. Устанавливается личность организатора попытки взлома.