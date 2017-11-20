В Воронеже бдительная пенсионерка сдала полиции похитителя аккумуляторов

В Воронеже поймали автовора. Мужчина 1 ноября, посреди бела дня — около 16.00, отжал капот чужого ВАЗ-2106 на улице Волгоградской, снял аккумулятор и увез. Грабеж не остался незамеченным: 66-летняя пенсионерка из окна своей квартиры видела, как мужчина вскрыл автомобиль и совершил хищение.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигался похититель. Его личность установили и 36-летнего мужчину, который оказался ранее неоднократно судимым, задержали. В отделе полиции он признался, что ему требовались деньги, поэтому он пошел на преступление, а похищенное продал.