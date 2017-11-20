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11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже бдительная пенсионерка сдала полиции похитителя аккумуляторов

Рецидивист снимал агрегаты с машин в дневное время, пока все на работе.

В Воронеже поймали автовора. Мужчина 1 ноября, посреди бела дня — около 16.00, отжал капот чужого ВАЗ-2106 на улице Волгоградской, снял аккумулятор и увез. Грабеж не остался незамеченным: 66-летняя пенсионерка из окна своей квартиры видела, как мужчина вскрыл автомобиль и совершил хищение.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигался похититель. Его личность установили и 36-летнего мужчину, который оказался ранее неоднократно судимым, задержали. В отделе полиции он признался, что ему требовались деньги, поэтому он пошел на преступление, а похищенное продал.

Теперь ему придется ответить за «Грабеж». В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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