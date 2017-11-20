В Рамонском районе из-за замыкания электропроводки сгорел жилой дом
Многодетная семья и
Многодетная семья и
Двухквартирный жилой дом частично сгорел в деревне Князево Рамонского района ночью субботы, 18 ноября. Многодетная семья из пяти человек и
Происшествие случилось в 0:13. Загорелся двухквартирный жилой дом, общей площадью 200 кв. м. Жильцы самостоятельно вышли из горевшего здания.
Пожар ликвидировали шесть отделений из Рамони, села Ямное, Воронежа и добровольная пожарная команда из поселка Комсомольский Рамонского района.
В результате пожара выгорели три комнаты и обрушилась кровля. Пострадавшие находятся у родственников.
По предварительной версии, пожар возник