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11:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамонском районе из-за замыкания электропроводки сгорел жилой дом

Многодетная семья и мать-одиночка с ребенком остались без жилья.

Двухквартирный жилой дом частично сгорел в деревне Князево Рамонского района ночью субботы, 18 ноября. Многодетная семья из пяти человек и мать-одиночка с ребенком остались без жилья. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 20 ноября.

Происшествие случилось в 0:13. Загорелся двухквартирный жилой дом, общей площадью 200 кв. м. Жильцы самостоятельно вышли из горевшего здания.

Пожар ликвидировали шесть отделений из Рамони, села Ямное, Воронежа и добровольная пожарная команда из поселка Комсомольский Рамонского района.

В результате пожара выгорели три комнаты и обрушилась кровля. Пострадавшие находятся у родственников.

По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.

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