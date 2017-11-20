Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Умер рекордсмен чемпионата СССР по баскетболу
Конфликт между врачом и семьей пациентки закончился перестрелкой
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Украинцев накажут за просрочку коммуналки
На пенсию россиянам не стоит рассчитывать
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Елена Летучая в леопардовой шубе прогулялась по Парижу
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Внутри Монголии
11:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Миассе загорелась «Газель» с фруктами

В Миассе (Челябинская область) загорелась «Газель» с фруктами. К счастью, никто не пострадал.

Утром 19 ноября вспыхнул автомобиль «Газель», припаркованный возле одного из торговых павильонов в Миассе.

Момент пожара удалось заснять на видео продавцу одного из магазинов. За считанные минуты огонь полностью уничтожил салон машины.

Сначала хозяева микроавтобуса пытались устранить возгорание собственными силами. Однако, потушить его до конца смогли только сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия уже через пару минут.

Как сообщают очевидцы, в автомобиле находились ящики с фруктами. Часть товара спасти удалось.

В настоящее время все обстоятельства выясняются. По предварительной информации, причиной пожала могло стать короткое замыкание электропроводки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Разрез «Коркинский» прекратил свою работу – взрывные работы и добыча остановлены навсегда
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
В Таиланде рухнула карусель в форме гигантского осьминога
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Более 100 млн – на улице: страшные цифры о детстве Сегодня на нашей планете живёт 2,2 миллиарда детей. Из них почти 2 миллиарда – в развивающихся странах. Во Всемирный день ребенка делимся тревожными фактами и цифрами о жизни детей во всем мире (по данными ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Всемирного банка и ВОЗ за 2010-2017 гг.).
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь