В Миассе загорелась «Газель» с фруктами

Утром 19 ноября вспыхнул автомобиль «Газель», припаркованный возле одного из торговых павильонов в Миассе.

Момент пожара удалось заснять на видео продавцу одного из магазинов. За считанные минуты огонь полностью уничтожил салон машины.

Сначала хозяева микроавтобуса пытались устранить возгорание собственными силами. Однако, потушить его до конца смогли только сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия уже через пару минут.

Как сообщают очевидцы, в автомобиле находились ящики с фруктами. Часть товара спасти удалось.