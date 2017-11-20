В Башкирии водитель прокатил на капоте разъяренную женщину — видео

Как рассказал агентству «Башинформ» очевидец случившегося, во дворе одного из многоквартирных домов города Сибая 19 ноября произошел конфликт между несколькими женщинами и водителем автомобиля. Что не поделили участники дворовой разборки — неизвестно.

По записи видно, что женщины ведут себя агрессивно, бросаются на автомобиль. Одна из них умудрилась залезть на капот машины, и водитель её провез несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и стащил участницу конфликта с капота. Очевидец сообщает, что в потасовке никто серьезно не пострадал.

oid=167804635&id=456239041&hash=e8aa9bac0ef2b195&hd=2.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по данному случаю в пресс-службу МВД по РБ.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=167804635&id=456239041&hash=e8aa9bac0ef2b195&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.