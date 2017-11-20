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11:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии водитель прокатил на капоте разъяренную женщину — видео

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане водитель прокатил на капоте женщину.

Как рассказал агентству «Башинформ» очевидец случившегося, во дворе одного из многоквартирных домов города Сибая 19 ноября произошел конфликт между несколькими женщинами и водителем автомобиля. Что не поделили участники дворовой разборки — неизвестно.

По записи видно, что женщины ведут себя агрессивно, бросаются на автомобиль. Одна из них умудрилась залезть на капот машины, и водитель её провез несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и стащил участницу конфликта с капота. Очевидец сообщает, что в потасовке никто серьезно не пострадал.

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Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по данному случаю в пресс-службу МВД по РБ.

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«В полицию позвонила неизвестная женщина и сообщила о происходящем. На место выехал наряд полиции, но по указанному адресу на момент их прибытия никого уже не было. Никаких заявлений от участников случившегося не поступало. В больницу с травмами также никто не поступал. По видео, опубликованному в соцсети, проводится проверка», — сообщил представитель ведомства.

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