Жителя Кубани убили за иномарку, перегоняемую из Владивостока

Краснодар. 20 ноября — Новая Кубань. Злоумышленника приговорили к 21 году и 1 месяцу лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Трагедия произошла ещё в 2016 году. 4 июля житель Сочи ехал по трассе Р-254 «Иртыш». Неизвестный остановил машину и попросил подвести его. По дороге мужчины разговаривали. Водитель рассказал, что купил «Nissan Serena» во Владивостоке и едет домой.

Ближе к вечеру кубанец устал и решил остановиться на обочине чтобы отдохнуть. В этот момент и произошло убийство. У 30-летнего жителя Новосибирска был с собой нож. Попутчик зарезал водителя, спрятал его тело в лесу. А потом, как ни в чем не бывало, сел в Nissan и поехал дальше.