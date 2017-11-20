В Нижегородской области на пожаре погибли женщина и ее сын

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Нижегородской области. 19 ноября в огне погибли 43-летняя женщина и ее 25-летний сын, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Рано утром в воскресенье вспыхнул дом в затоне им. Михеева в Воскресенском районе Нижегородской области. После тушения огня на пепелище были обнаружены тела двух погибших.

«Дом, в котором произошло возгорание — бревенчатый, одноэтажный, двухквартирный, оборудован печным отоплением. Электроснабжение отсутствует. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кровати. Одна из основных версий — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в следственном комитете.

Как отметили в СК, при осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Возможно, погибшие злоупотребляли алкогольными напитками. Назначены судебно-медицинские экспертизы.