Четыре человека отравились угарным газом в Минской области

В 19.00 в службу спасения из Солигорской центральной районной больницы поступило сообщение, что в приемный покой с диагнозом «отравление угарным газом» поступила 17-летняя жительница деревни Рассвет Солигорского района. «Они с матерью истопили печь и рано закрыли заслонку. Позже девушка почувствовала себя плохо, и мать вызвала скорую помощь», — рассказали в управлении.

В тот же день в Вилейке в больницу с отравлением угарным газом поступили мужчина, женщина и подросток 2000 года рождения. Выяснилось, что накануне вечером на даче хозяева разожгли камин и легли спать. Утром все почувствовали себя плохо, поэтому вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила их в больницу.