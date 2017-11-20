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11:30 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре человека отравились угарным газом в Минской области

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два случая отравления угарным газом произошли в Минской области 18 ноября, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

В 19.00 в службу спасения из Солигорской центральной районной больницы поступило сообщение, что в приемный покой с диагнозом «отравление угарным газом» поступила 17-летняя жительница деревни Рассвет Солигорского района. «Они с матерью истопили печь и рано закрыли заслонку. Позже девушка почувствовала себя плохо, и мать вызвала скорую помощь», — рассказали в управлении.

В тот же день в Вилейке в больницу с отравлением угарным газом поступили мужчина, женщина и подросток 2000 года рождения. Выяснилось, что накануне вечером на даче хозяева разожгли камин и легли спать. Утром все почувствовали себя плохо, поэтому вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила их в больницу.

Спасатели напоминают: топку печи необходимо прекращать не позднее, чем за два часа до отхода ко сну. Для разжигания печи не допускается использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

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