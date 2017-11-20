Случайности не случайны: во Владивостоке загорелась строящаяся гостиница
Горожане уже заметили
Горожане уже заметили
Приморская столица отметилась серьёзным пожаром, сообщает РИА «Восток-Медиа». На мысе Чуркин загорелась строящаяся гостиница.
Сегодня во Владивостоке вспыхнул крупный пожар. В строящемся здании по адресу Черёмуховая, 44 В загорелись крыша и мансарда. Очевидцы сразу же вызвали на место происшествия работников МЧС. Пожарные оказались на месте через четыре минуты и за час справились с огнём. Как сообщили в
По словам очевидцев, строящийся объект — это будущая гостиница. Местные жители отмечают, что стройка горит уже не в первый раз. По странному стечению обстоятельств, говорят наблюдатели, происходят подобные инциденты перед очередной сдачей объекта.
Пожары на приморских стройках — не редкость. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подобных происшествиях. Так, в августе в Уссурийске загорелся строящийся дом. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Происшествие не на шутку перепугало многих жителей Уссурийска — столбы густого дыма были видны из многих районов города.