Случайности не случайны: во Владивостоке загорелась строящаяся гостиница

Приморская столица отметилась серьёзным пожаром, сообщает РИА «Восток-Медиа». На мысе Чуркин загорелась строящаяся гостиница.

Сегодня во Владивостоке вспыхнул крупный пожар. В строящемся здании по адресу Черёмуховая, 44 В загорелись крыша и мансарда. Очевидцы сразу же вызвали на место происшествия работников МЧС. Пожарные оказались на месте через четыре минуты и за час справились с огнём. Как сообщили в пресс-службе ведомства, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В ликвидации инцидента приняли участие 22 человека и 5 единиц техники.

По словам очевидцев, строящийся объект — это будущая гостиница. Местные жители отмечают, что стройка горит уже не в первый раз. По странному стечению обстоятельств, говорят наблюдатели, происходят подобные инциденты перед очередной сдачей объекта.