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11:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловской облсуд отклонил апелляцию одного из лидеров ОПС «Уралмаш» Куковякина

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката осужденного одного из основателей ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина о замене неотбытой части наказания более мягким.

«19 сентября Ивдельский городской суд уже отказал в смягчении наказания осужденному Куковякину, областной суд оставил без изменения это решение, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда Свердловской области.

В феврале 2016 года Александр Куковякин был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Позже суд изменил наказание до четырех лет. Александр Куковякин был признан виновным в мошенничестве и отмывании денежных средств. Согласно приговору суда, в колонии общего режима он должен был провести пять лет, а также заплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Куковякин свою вину в совершении преступлений признал полностью.

Летом в 2015 году он был экстрадирован в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов и находился под арестом в СИЗО Екатеринбурга. Сразу после вынесения приговора его защитники обжаловали вердикт суда.

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