В Балтийске мать 13 лет не платила алименты на содержание сына
Жительнице Балтийска грозит лишение свободы на срок до одного года за злостное уклонение от выплаты алиментов. Об этом «Комсомолке» сообщили в
Жительнице Балтийска грозит лишение свободы на срок до одного года за злостное уклонение от выплаты алиментов. Об этом «Комсомолке» сообщили в
В 2004 году суд обязал женщину платить алименты на содержание своего сына. Однако в течение 13-ти лет мать уклонялась от исполнения своих обязанностей.. На сегодняшний день задолженность составила один миллион рублей.
Дознаватели возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей».