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17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Балтийске мать 13 лет не платила алименты на содержание сына

Жительнице Балтийска грозит лишение свободы на срок до одного года за злостное уклонение от выплаты алиментов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

В 2004 году суд обязал женщину платить алименты на содержание своего сына. Однако в течение 13-ти лет мать уклонялась от исполнения своих обязанностей.. На сегодняшний день задолженность составила один миллион рублей.

Дознаватели возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей».

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