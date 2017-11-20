Семеро детей едва не утонули во время игры на озере Иртяш
Дети ногами ломали кромку льда.
Дети ногами ломали кромку льда.
Прохожие обратили внимание на бегающих по льду озера Иртяш школьников, сообщают в службе спасения Озерска.
Инцидент произошел днем 17 ноября. Семеро детей бегали по озеру и ломали ногами кромку льда. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники полиции.
«Пятерых детей, учащиеся 5−6 классов, задержали и передали полиции, двое успели убежать, забыв портфели на льду. Полицейские отвели детей в школу, куда вызвали их родителей», — рассказывают в ведомстве.
Спасатели напоминают, что игры на тонком льду опасны для жизни, телефон для связи 112.