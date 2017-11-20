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12:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

Семеро детей едва не утонули во время игры на озере Иртяш

Дети ногами ломали кромку льда.

Прохожие обратили внимание на бегающих по льду озера Иртяш школьников, сообщают в службе спасения Озерска.

Инцидент произошел днем 17 ноября. Семеро детей бегали по озеру и ломали ногами кромку льда. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники полиции.

«Пятерых детей, учащиеся 5−6 классов, задержали и передали полиции, двое успели убежать, забыв портфели на льду. Полицейские отвели детей в школу, куда вызвали их родителей», — рассказывают в ведомстве.

Спасатели напоминают, что игры на тонком льду опасны для жизни, телефон для связи 112.

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