Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: новое доказательство фальсификации высадки США на Луну
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Киев отреагировал на отказ пустить украинского чиновника в Польшу
Мединский счел призыв Райкина личным оскорблением
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Эксперт: В 2018 году нас снова ждет аномальная погода
Дочь Мишулина разоблачила «брата-самозванца»
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Селена Гомес кардинально сменила имидж ради премии (фото)
«Слава Богу, можно второй раз»: Пугачева обвенчалась с Галкиным
Безрукова о личной жизни: Я его муза, вдохновляю
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12:27 (мск), источник: РИА Новости

Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради, заявил прокурор

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мать полковника МВД Дмитрия Захарченко вела учет денежных средств сына, обнаруженных в ходе обыска, и записывала данные в школьной тетради, заявил прокурор в ходе слушаний в Никулинском суде Москвы.

Источник: РИА Новости

«Мама Захарченко вела учет этих денег, конспектировала их в тетради в линейку 12 листов. Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах — все расчеты этих денежных средств производились в столбик. Вот коробка с деньгами, вот ее содержимое, все записано», — сказал прокурор, отметив, что записи были направлены на почерковедческую экспертизу для установления авторства.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что мать и сестра Захарченко, в чьих квартирах был найден «денежный клад» более чем на девять миллиардов рублей, переехали за границу.

По уголовному делу о коррупции обе женщины имеют статус свидетеля, и формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было, отметил один из источников.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

У родственников полковника Захарченко обнаружили 9 млрд рублей
Во время загрузки произошла ошибка.
11 ноября© Ньюстюб
12 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Не поддается даже пониманию': как Киркоров отозвался о Путине
'Почему русские мстят?' Америка искренне возмущена законом об агентах
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь