Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради, заявил прокурор

Источник: РИА Новости

«Мама Захарченко вела учет этих денег, конспектировала их в тетради в линейку 12 листов. Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах — все расчеты этих денежных средств производились в столбик. Вот коробка с деньгами, вот ее содержимое, все записано», — сказал прокурор, отметив, что записи были направлены на почерковедческую экспертизу для установления авторства.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что мать и сестра Захарченко, в чьих квартирах был найден «денежный клад» более чем на девять миллиардов рублей, переехали за границу.

По уголовному делу о коррупции обе женщины имеют статус свидетеля, и формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было, отметил один из источников.