В Туапсе у почтальона украли 400 тыс. рублей
В Туапсе возбудили дело после нападения на почтальона.
В Туапсе возбудили дело после нападения на почтальона.
По предварительным данным, женщина разносила пенсии, в подъезде многоэтажки на нее напал неизвестный. Он выхватил сумку с деньгами и скрылся. Ущерб достиг 400 тыс. рублей. Почтальон обратилась в полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД изучили записи с камер в округе, опросили очевидцев. На розыск предполагаемого преступника составили ориентировку. Подозреваемого задержали на одной из городских улиц, 19-летний водитель пояснил, что подвозил на своей машине трех молодых людей, сообщает
Информацию о маршруте почтальона злоумышленники узнали от своей знакомой, сотрудницы отделения связи. В отдел полиции доставили двоих молодых людей в возрасте 25 и 26 лет, а также их 21-летнюю знакомую. По факту грабежа возбудили уголовное дело. УФПС Краснодарского края сообщает, что в результате инцидента почтальон не пострадала.