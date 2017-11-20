В Туапсе у почтальона украли 400 тыс. рублей

По предварительным данным, женщина разносила пенсии, в подъезде многоэтажки на нее напал неизвестный. Он выхватил сумку с деньгами и скрылся. Ущерб достиг 400 тыс. рублей. Почтальон обратилась в полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД изучили записи с камер в округе, опросили очевидцев. На розыск предполагаемого преступника составили ориентировку. Подозреваемого задержали на одной из городских улиц, 19-летний водитель пояснил, что подвозил на своей машине трех молодых людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.