В Волгоградской области в 2017 году на предприятиях отравились 32 работника

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Роспотребнадзоре, отравившимися были мужчины. «У женщин случаев профзаболеваний за истекший период зарегистрировано не было», — заявили в ведомстве. Из числа выявленных у мужчин заболеваний в 46 случаях наблюдалась хроническая форма заболевания.

Чаще всего мужчины получали заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем, вызванные воздействием физических и химических факторов.