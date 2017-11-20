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12:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области в 2017 году на предприятиях отравились 32 работника

За девять месяцев 2017 года в Волгоградской области было зафиксировано 47 случаев отравления у 32-х работников различных отраслей и видов экономической деятельности.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Роспотребнадзоре, отравившимися были мужчины. «У женщин случаев профзаболеваний за истекший период зарегистрировано не было», — заявили в ведомстве. Из числа выявленных у мужчин заболеваний в 46 случаях наблюдалась хроническая форма заболевания.

Чаще всего мужчины получали заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем, вызванные воздействием физических и химических факторов.

Так, перечисленные выше заболевания наблюдались у работников, занятых в сфере металлургического производства: электролизников расплавленных солей, литейщиков цветных металлов, анодчиков в производстве алюминия, литейщиков металлов и сплавов, слесарей-ремонтников, мастеров. В сфере производства машин и оборудования профзаболевания чаще всего получали: обрубщик на обработке литья наждаком и вручную, кузнец на молотах и прессах. Кроме того, среди работников прочих сфер, профзаболевания фиксировались у проходчиков, летчиков, слесарей по ремонту парогазотурбинного оборудования, помощников механика, ветеринаров.

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