В Новосибирской области стали реже убивать и насиловать, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

С начала года в регионе зарегистрированы 37 256 преступлений, что на 4, 8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Сократилось количество убийств (со 195 до 167, -14,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 541 до 463, -14,4%), изнасилований (со 116 до 65, -44%), разбоев (с 266 до 184, -30,8%), грабежей (с 1 341 до 1 088, -18,9%), краж (с 19 067 до 17 207, -9,8%), угонов транспортных средств (с 640 до 563, -12%)», — подсчитали в прокуратуре.