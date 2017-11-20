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12:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области стали реже убивать и насиловать

В то же время, нераскрытыми остаются почти 13,7 тыс. преступлений, рассказали в прокуратуре.

В Новосибирской области стали реже убивать и насиловать, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

С начала года в регионе зарегистрированы 37 256 преступлений, что на 4, 8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Сократилось количество убийств (со 195 до 167, -14,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 541 до 463, -14,4%), изнасилований (со 116 до 65, -44%), разбоев (с 266 до 184, -30,8%), грабежей (с 1 341 до 1 088, -18,9%), краж (с 19 067 до 17 207, -9,8%), угонов транспортных средств (с 640 до 563, -12%)», — подсчитали в прокуратуре.

Раскрываемость преступлений за 10 месяцев 2017 года составила 58,2%, что выше, чем в 2016 году (52,6%).

Нераскрытыми остались 13 690 преступлений, в том числе 2 убийства, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 изнасилование, 15 разбоев, 324 грабежа, 9 208 краж.

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