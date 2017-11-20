После мэрии в Омске эвакуировали торговые центры и горсовет

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал «СуперОмск», первой эвакуирована была мэрия. Следующими в очереди на эвакуацию стали Бюро технической инвентаризации на улице Краснофлотской, торговый комплекс «Герцен Плаза», областной Арбитражный суд, Казачий рынок, ОмГТУ, гимназия № 76 и школы № 135, № 28, № 24.

После этого на несколько часов наступило затишье, однако после обеда, около 15:00 эвакуации продолжились. На этот раз людей вывели из Омского городского Совета, торговых комплексов «Мега», Leroy Merlin, «Флагман».

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