После мэрии в Омске эвакуировали торговые центры и горсовет
В понедельник, 20 ноября, по Омску была запущена третья волна эвакуаций.
В понедельник, 20 ноября, по Омску была запущена третья волна эвакуаций.
Как ранее сообщал «СуперОмск», первой эвакуирована была мэрия. Следующими в очереди на эвакуацию стали Бюро технической инвентаризации на улице Краснофлотской, торговый комплекс «Герцен Плаза», областной Арбитражный суд, Казачий рынок, ОмГТУ, гимназия № 76 и школы № 135, № 28, № 24.
После этого на несколько часов наступило затишье, однако после обеда, около 15:00 эвакуации продолжились. На этот раз людей вывели из Омского городского Совета, торговых комплексов «Мега», Leroy Merlin, «Флагман».
По предварительным данным, причиной всех эвакуаций стали анонимные звонки с сообщениями о бомбах. Отметим, к этому времени здание горадминистрации уже было проверено — подозрительных предметов не обнаружено, все сотрудники уже к 14:00 вернулись на рабочие места.