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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В горах Краснодарского края объявили экстренное предупреждение

В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили об экстренном предупреждении по повышенной лавиноопасности в горах региона.

Источник: Комсомольская правда

— По данным Ростовского Гидрометцентра, с 18:00 понедельника, 20 ноября, до 18:00 четверга, 23 ноября, в горах Краснодарского края выше 2500 метров будет лавиноопасно, — сообщили в краевом управлении МЧС.

Спасатели напоминают, что в снегопад и непогоду нельзя выходить в горы. А, выходя в горы, следует знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Лавины, по словам специалистов, чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, а если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

— В любую погоду не следует пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2−3 дня, — уточняют в ГУ МЧС по краю.

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