В горах Краснодарского края объявили экстренное предупреждение

Спасатели напоминают, что в снегопад и непогоду нельзя выходить в горы. А, выходя в горы, следует знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Лавины, по словам специалистов, чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, а если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.