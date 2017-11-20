В сочинском тоннеле сгорел грузовик
Инцидент произошел около половины двенадцатого в понедельник, 20 ноября. В тоннеле № 8а Дублера Курортного проспекта во время движения загорелась ГАЗель.
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Инцидент произошел около половины двенадцатого в понедельник, 20 ноября. В тоннеле № 8а Дублера Курортного проспекта во время движения загорелась ГАЗель.
Движение в тоннеле было приостановлено. Оперативно прибывший пожарный расчёт потушил транспортное средство. Работали системы дымоудаления. Транспортные потоки направили на альтернативные пути объезда. Пострадавших нет. Ущерба конструктиву тоннеля нет.