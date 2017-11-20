В Самаре на Московском шоссе Mercedes опрокинул на крышу Mitsubishi

В воскресенье, 19 ноября, в 20:40, в Самаре, 25-летний водитель автомобиля Mercedes, следовавший по Московскому шоссе со стороны улицы Дальней в направлении Ракитовского шоссе, на регулируемом перекрестке Московского шоссе и улицы Алма-Атинской, поворачивая налево, по предварительной версии полицейских не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, столкнулся с автомашиной Mitsubishi, двигавшейся во встречном направлении, которая после столкновения перевернулась на крышу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.