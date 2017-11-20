В Самаре на Московском шоссе Mercedes опрокинул на крышу Mitsubishi
В ДТП пострадали управлявшая Mitsubishi женщина и её 14-летний пассажир.
В ДТП пострадали управлявшая Mitsubishi женщина и её 14-летний пассажир.
В воскресенье, 19 ноября, в 20:40, в Самаре, 25-летний водитель автомобиля Mercedes, следовавший по Московскому шоссе со стороны улицы Дальней в направлении Ракитовского шоссе, на регулируемом перекрестке Московского шоссе и улицы
В результате автомобильной аварии пострадали управлявшая автомашиной Mitsubish 44 летняя женщина, которая получила ушиба головы, и 14-летний подросток, находившийся на пассажирском сиденье автомашины. После оказания помощи пострадавшие отпущены домой.
По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения автомобилей водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.