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12:41 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на Московском шоссе Mercedes опрокинул на крышу Mitsubishi

В ДТП пострадали управлявшая Mitsubishi женщина и её 14-летний пассажир.

В воскресенье, 19 ноября, в 20:40, в Самаре, 25-летний водитель автомобиля Mercedes, следовавший по Московскому шоссе со стороны улицы Дальней в направлении Ракитовского шоссе, на регулируемом перекрестке Московского шоссе и улицы Алма-Атинской, поворачивая налево, по предварительной версии полицейских не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, столкнулся с автомашиной Mitsubishi, двигавшейся во встречном направлении, которая после столкновения перевернулась на крышу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате автомобильной аварии пострадали управлявшая автомашиной Mitsubish 44 летняя женщина, которая получила ушиба головы, и 14-летний подросток, находившийся на пассажирском сиденье автомашины. После оказания помощи пострадавшие отпущены домой.

По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения автомобилей водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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