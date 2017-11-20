«Думали не случится»: больше 300 человек погибли в ДТП за 10 месяцев

Работники Госавтоинспекции встретились со студентами накануне выходных не просто так — каждое третье воскресенье ноября в мире отмечается день памяти жертв ДТП.

«Мы все думаем, что с нами этого не случится, — рассказал со сцены поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики замначальника ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. — Так думали и те, кто погиб в ДТП. В этом году в авариях на дорогах в нашем регионе лишились жизней больше трехсот людей, многие из них были совсем молодыми. Четыре тысячи человек за истекшие десять месяцев получили самые разные травмы в столкновениях машин, многие на всю жизнь остались инвалидами. А всего в Самарской области в этом году произошло около 3 тыс. ДТП — вдумайтесь, это очень страшные цифры».

На встречу со студентами по просьбе инспекторов ГАИ пришел и молодой мужчина Руслан Сагаев, жена которого умерла из-за автомобильной аварии — в машину молодой семьи на огромной скорости влетел пьяный водитель. В семье осталось двое маленьких детей.

«Вы просто не представляете, что такое говорить дочке, что мамы больше нет, — со слезами вспоминает Руслан. — Сын еще совсем мал, не понимает… Если слышит звонок домофона — бежит к двери, думая, что пришла мама».

Работники ГАИ говорят — причиной каждой аварии становится чья-то беспечность и нарушение правил дорожного движения.

Пример из свежего — несколько молодых людей собрались на встречу выпускников в узком составе. У кого-то дома выпили, потом решили куда-то поехать. Водитель сел пьяным за руль. В результате — трое пассажиров, включая красавицу-девушку, погибли, еще трое попали в больницу, водитель — в тюрьме. Говорит, что раскаивается, но уже не может повернуть время вспять.

«Около 80% ДТП происходит из-за нарушений водителей, еще 20 — из-за нарушений пешеходов, — говорит Юрий Некрасов. — Самые распространенные нарушения со стороны водителей — превышение скорости, выезд на “встречку”, езда в нетрезвом виде».