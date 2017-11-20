Авария произошла на Байконуре

Инцидент произошел 20 ноября, передает РИА Новости. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации «Роскосмос», РКК «Энергия» и разработчика разгонного блока — НПО имени С. А. Лавочкина.

Экспертам предстоит установить причины аварии и предложить программу ее устранения. После необходимых работ будет дано заключение о возможности пуска в основную или резервную дату.



7 декабря «Фрегат» должен был вывести на орбиту спутник связи Angosat-1. Аппарат предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы и всей Африки.