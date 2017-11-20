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12:44 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе легковушка сбила трех девушек на тротуаре

Инцидент произошел сегодня, 20 ноября, в столичном секторе Буюканы, на пересечении улиц Алба-Юлия и Ливиу Деляну.

Источник: Actualitati.md

По информации сотрудников правоохранительных органов, Mercedes столкнулся с Toyota, которая, в свою очередь, вылетела на тротуар, где находились молодые женщины.

В результате ДТП, серьезно пострадали девушки в возрасте от 23 до 27 лет, которые стояли на тротуаре. Оперативно прибывшая на место аварии карета скорой помощи в срочном порядке доставила пострадавших в больницу.

На данный момент ведется расследование всех обстоятельств происшествия.

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