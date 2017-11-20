В Кишиневе легковушка сбила трех девушек на тротуаре

По информации сотрудников правоохранительных органов, Mercedes столкнулся с Toyota, которая, в свою очередь, вылетела на тротуар, где находились молодые женщины.

В результате ДТП, серьезно пострадали девушки в возрасте от 23 до 27 лет, которые стояли на тротуаре. Оперативно прибывшая на место аварии карета скорой помощи в срочном порядке доставила пострадавших в больницу.