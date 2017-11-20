Террорист из Башкирии покончил с собой в тюремной камере

В 2013 году Амерханов с подельниками собирались устроить серию взрывов в Москве на 9 мая. ФСБ заметила террорристов, когда они случайно подорвали квартиру одного из них. За ними стали следить, и в мае 2013 года преступников попытались «взять». В результате все подельники Амерханова были убиты, а сам он задержан.