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12:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Террорист из Башкирии покончил с собой в тюремной камере

Террориста из Башкирии Роберта Амерханова нашли мертвым в его камере в колонии под Псковом.

В 2013 году Амерханов с подельниками собирались устроить серию взрывов в Москве на 9 мая. ФСБ заметила террорристов, когда они случайно подорвали квартиру одного из них. За ними стали следить, и в мае 2013 года преступников попытались «взять». В результате все подельники Амерханова были убиты, а сам он задержан.

Суд приговорил задержанного к 17 годам за решеткой. Обстоятельства смерти осужденного указывают на совершенный им суицид.

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