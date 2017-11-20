Суд оправдал француза, обвиняемого в провозе патрона через границу

Молодой человек освобожден из-под стражи в зале суда.

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Выступая с последним словом, он отметил, что тронут вниманием незнакомых людей, которые присылали посылки и письма со словами поддержки, пока он находился под стражей.

«У меня не было намерения совершать преступление. Я никогда бы не променял свободу на этот сувенир», — добавил он.

Как сообщалось, 21 сентября молодой человек был задержан при въезде в Беларусь из Украины при прохождении таможенного контроля. Среди его вещей был обнаружен патрон, который ему на память подарил друг-поляк. Экспертиза показала, что патрон рабочий и может быть использован в качестве боеприпаса к огнестрельному оружию. Обвиняемый утверждал, что патрон он принял за сувенирный, умысла скрыть его он не имел.