Суд оправдал француза, обвиняемого в провозе патрона через границу

Молодой человек освобожден из-под стражи в зале суда.
Выступая с последним словом, он отметил, что тронут вниманием незнакомых людей, которые присылали посылки и письма со словами поддержки, пока он находился под стражей.
«У меня не было намерения совершать преступление. Я никогда бы не променял свободу на этот сувенир», — добавил он.
Как сообщалось, 21 сентября молодой человек был задержан при въезде в Беларусь из Украины при прохождении таможенного контроля. Среди его вещей был обнаружен патрон, который ему на память подарил друг-поляк. Экспертиза показала, что патрон рабочий и может быть использован в качестве боеприпаса к огнестрельному оружию. Обвиняемый утверждал, что патрон он принял за сувенирный, умысла скрыть его он не имел.
Молодой человек обвинялся по ч.2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч.1 ст.333−1 (незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов) УК Беларуси.