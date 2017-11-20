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13:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бывшую главу села в Пермском крае осудят за хищение земель

ПЕРМЬ, 20 ноября, ФедералПресс. В следственном отделе Добрянки завершено расследование уголовного дела против бывшей главы Краснослудского сельского поселения (Добрянский район), сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

Ее и двух ее соучастников обвиняют в мошенничестве в крупном размере, по сговору. В 2011—2013 годах 45-летняя глава администрации составила подложные документы. На их основании, трое соучастников получили в собственность 3 земельных участка площадью 0,4 га, стоимостью более 750 тыс. рублей.

Уголовное преследование одной из участниц было прекращено в связи с ее смертью. На похищенные участки суд наложил арест.

Уголовное дело отправлено в суд.

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