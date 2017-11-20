Бывшую главу села в Пермском крае осудят за хищение земель
ПЕРМЬ, 20 ноября, ФедералПресс. В следственном отделе Добрянки завершено расследование уголовного дела против бывшей главы Краснослудского сельского поселения (Добрянский район), сообщает
ПЕРМЬ, 20 ноября, ФедералПресс. В следственном отделе Добрянки завершено расследование уголовного дела против бывшей главы Краснослудского сельского поселения (Добрянский район), сообщает
Ее и двух ее соучастников обвиняют в мошенничестве в крупном размере, по сговору. В 2011—2013 годах 45-летняя глава администрации составила подложные документы. На их основании, трое соучастников получили в собственность 3 земельных участка площадью 0,4 га, стоимостью более 750 тыс. рублей.
Уголовное преследование одной из участниц было прекращено в связи с ее смертью. На похищенные участки суд наложил арест.
Уголовное дело отправлено в суд.