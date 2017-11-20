В Кудымкарском районе при пожаре погибла женщина
Трагедия случилась 19 ноября поздно вечером в деревне Сенина. Сообщение в пожарную охрану поступило в 22:00.
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Трагедия случилась 19 ноября поздно вечером в деревне Сенина. Сообщение в пожарную охрану поступило в 22:00.
К моменту прибытия сотрудников МЧС пламя охватило дом и надворные постройки на площади 72 квадратных метра. При тушении пожара была обнаружена 57-летняя владелица жилья. Женщина погибла.
По данным МЧС, в доме жила погибшая со своим сыном. Они часто выпивали и курили дома. Окурки бросали куда попало.
На момент возникновения пожара в доме находилась женщина, а сын ушел к соседям. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем при курении погибшей.