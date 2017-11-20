Полицейские Прикамья разыскивают убийцу-музыканта

Полицейские Прикамья разыскивают особо опасного убийцу-музыканта. Речь идет о 29-летнем Александре Третьякове. Мужчину подозревают в убийстве и серии грабежей.

Особо тяжкое преступление, по версии следствия, он совершил 15 октября на территории Ленинского района Перми. Также он «наследил» в Свердловском районе Перми.

Предположительно он передвигается автостопом с дальнобойщиками. Последний раз его видели на трассе Пермь-Березники. На вид разыскиваемому 27−29 лет, рост 180 см, среднего телосложения, может быть одет в темно-синюю куртку, синий свитер, синие спортивные штаны.

Ранее Александр Третьяков был неоднократно судим. Следователи особое внимание обращают на то, что он легко входит в доверие. При задержании мужчина может оказать сопротивление.

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