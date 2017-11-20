В Башкирии преступники убили пастуха и похитили его лошадь
УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор 34-летнему и 27-летнему жителям республики.
УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор 34-летнему и 27-летнему жителям республики.
Ранее Абзелиловский районный суд приговорил их к 13 и четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и
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После словесной перепалки один из них нанес пастуху несколько колотых ран, от которых потерпевший скончался. Преступники похитили телефон, деньги, лошадь убитого и скрылись.
Верховный суд РБ удовлетворил апелляционное представление прокурора и ужесточил приговор одному из преступников, изменив вид исправительного учреждения на более строгий — исправительную колонию общего режима. Кроме того, суд в два раза увеличил размер взысканной со второго осужденного компенсации морального вреда — с 200 до 400 тысяч рублей.