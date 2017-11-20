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13:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии преступники убили пастуха и похитили его лошадь

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор 34-летнему и 27-летнему жителям республики.

Ранее Абзелиловский районный суд приговорил их к 13 и четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и колонии-поселении. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в убийстве, незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, и кражах.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре 2016 года фигуранты уголовного дела распивали спиртное в жилом вагончике знакомого пастуха. Когда он попытался выгнать гостей, те избили и связали его, после чего продолжили застолье.

После словесной перепалки один из них нанес пастуху несколько колотых ран, от которых потерпевший скончался. Преступники похитили телефон, деньги, лошадь убитого и скрылись.

Верховный суд РБ удовлетворил апелляционное представление прокурора и ужесточил приговор одному из преступников, изменив вид исправительного учреждения на более строгий — исправительную колонию общего режима. Кроме того, суд в два раза увеличил размер взысканной со второго осужденного компенсации морального вреда — с 200 до 400 тысяч рублей.

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