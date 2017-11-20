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14:26 (мск), источник: Фонтанка

Пассажир «заминировал» самолет в Пулково, опоздав на посадку

Сибиряк так торопился вернуться домой из Петербурга, что «заминировал» самолет, на который опоздал.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, 17 ноября в Пулково неизвестный заявил о бомбе на борту самолета, вылетавшего в Новосибирск. Полицейские совместно с сотрудниками ОМОН оперативно начали проверку воздушного судна, повторно досмотрели пассажиров, их ручную кладь и багаж. К мероприятиям привлекли кинологов с собаками. Взрывчатых веществ не нашли, однако борт улетел в Сибирь с задержкой на 2,5 часа.

«Минера» нашли. Им оказался 48-летний уроженец Алтайского края. Нетрезвый мужчина опоздал на посадку, ему предложили поменять билет, но пассажир был уверен, что самолет не может отправиться без него. А чтобы остановить отправку рейса, сибиряк и сообщил о бомбе на борту.

В результате в Новосибирск воздушное судно все-таки отправилось без «находчивого» пассажира. Нарушитель получил не только протокол за свой нетрезвый вид, но и уголовное дело о ложном сообщении о теракте.

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