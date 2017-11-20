Пассажир «заминировал» самолет в Пулково, опоздав на посадку
Сибиряк так торопился вернуться домой из Петербурга, что «заминировал» самолет, на который опоздал.
Сибиряк так торопился вернуться домой из Петербурга, что «заминировал» самолет, на который опоздал.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, 17 ноября в Пулково неизвестный заявил о бомбе на борту самолета, вылетавшего в Новосибирск. Полицейские совместно с сотрудниками ОМОН оперативно начали проверку воздушного судна, повторно досмотрели пассажиров, их ручную кладь и багаж. К мероприятиям привлекли кинологов с собаками. Взрывчатых веществ не нашли, однако борт улетел в Сибирь с задержкой на 2,5 часа.
«Минера» нашли. Им оказался 48-летний уроженец Алтайского края. Нетрезвый мужчина опоздал на посадку, ему предложили поменять билет, но пассажир был уверен, что самолет не может отправиться без него. А чтобы остановить отправку рейса, сибиряк и сообщил о бомбе на борту.
В результате в Новосибирск воздушное судно