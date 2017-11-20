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13:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Березовском районе мужчина вышел из кафе, сел на дорогу и погиб под колесами авто

На трассе Р2 (Кобрин — Столбцы) в Березовском районе погиб человек. Трагедия произошла в субботу около пяти часов утра.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Следственно-оперативная группа установила некоторые детали происшествия. Выяснилось, что накануне мужчина посещал придорожное кафе. Покинув заведение, он сел прямо на проезжей части. Через некоторое время бедолагу сбил микроавтобус Iveco. За рулем находился 39-летний житель Кобрина. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Вечером того же дня авария со смертельным исходом произошла в Малоритском районе. Около 18:20 часов 46-летний водитель автомобиля Opel Zafira сбил 79-летнего брестчанина, который шел в попутном направлении по автодороге Брест — граница Украины (Олтуш). Он не был обозначен световозвращающим элементом, но освещал себе дорогу с помощью фонарика. Удар был настолько сильным, что пешеход буквально влетел в салон автомобиля. Он погиб.

По фактам ДТП возбуждены уголовные дела.

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