В Березовском районе мужчина вышел из кафе, сел на дорогу и погиб под колесами авто
На трассе Р2 (Кобрин — Столбцы) в Березовском районе погиб человек. Трагедия произошла в субботу около пяти часов утра.
На трассе Р2 (Кобрин — Столбцы) в Березовском районе погиб человек. Трагедия произошла в субботу около пяти часов утра.
Вечером того же дня авария со смертельным исходом произошла в Малоритском районе. Около 18:20 часов 46-летний водитель автомобиля Opel Zafira сбил 79-летнего брестчанина, который шел в попутном направлении по автодороге Брест — граница Украины (Олтуш). Он не был обозначен световозвращающим элементом, но освещал себе дорогу с помощью фонарика. Удар был настолько сильным, что пешеход буквально влетел в салон автомобиля. Он погиб.
По фактам ДТП возбуждены уголовные дела.