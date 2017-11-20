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13:27 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинский вокзал эвакуировали после звонка о бомбе

В понедельник, 20 ноября, неизвестный «заминировал» пригородный вокзал в Челябинске. Из здания эвакуировали полсотни сотрудников и пассажиров.

«Звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в здании пригородного железнодорожного вокзала станции Челябинск-Главный поступил в 11 часов 50 минут по местному времени», — сообщили в отделе по работе со СМИ Южно-Уральской железной дороги. Сразу же были проинформированы все оперативные службы. Здание было оцеплено. Было эвакуировано 50 человек, в том числе 30 сотрудников вокзала и 20 пассажиров.

В ходе проведенной проверки подозрительного предмета не было найдено. В 12 часов 35 минут автовокзал продолжил работать в обычном режиме.

«На движение пригородных поездов это происшествие повлияло, так как за время оперативных мероприятий ни одна электричка не должна была прибыть на вокзал, или отправиться по маршруту», — уточнили на ЮУЖД.

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