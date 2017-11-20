Челябинский вокзал эвакуировали после звонка о бомбе
В понедельник, 20 ноября, неизвестный «заминировал» пригородный вокзал в Челябинске. Из здания эвакуировали полсотни сотрудников и пассажиров.
В понедельник, 20 ноября, неизвестный «заминировал» пригородный вокзал в Челябинске. Из здания эвакуировали полсотни сотрудников и пассажиров.
«Звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в здании пригородного железнодорожного вокзала станции
В ходе проведенной проверки подозрительного предмета не было найдено. В 12 часов 35 минут автовокзал продолжил работать в обычном режиме.
«На движение пригородных поездов это происшествие повлияло, так как за время оперативных мероприятий ни одна электричка не должна была прибыть на вокзал, или отправиться по маршруту», — уточнили на ЮУЖД.