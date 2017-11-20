Челябинский вокзал эвакуировали после звонка о бомбе

«Звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в здании пригородного железнодорожного вокзала станции Челябинск-Главный поступил в 11 часов 50 минут по местному времени», — сообщили в отделе по работе со СМИ Южно-Уральской железной дороги. Сразу же были проинформированы все оперативные службы. Здание было оцеплено. Было эвакуировано 50 человек, в том числе 30 сотрудников вокзала и 20 пассажиров.

В ходе проведенной проверки подозрительного предмета не было найдено. В 12 часов 35 минут автовокзал продолжил работать в обычном режиме.