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13:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске ВАЗ от удара с иномаркой опрокинулся на трамвайные пути

Авария с «перевертышем» произошла 19 ноября около двух часов ночи в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

У дома № 282 по проспекту Победы 28-летний водитель автомобиля Mazdа при выезде на главную дорогу столкнулся с ВАЗом 14 модели. Последний от удара с иномаркой вылетел на трамвайные пути и опрокинулся.

Пострадали два человека, находившиеся в машине: мужчина 21 года и 22-летняя девушка. Врачи рекомендовали им амбулаторное лечение, уточнили в пресс-службе ГИБДД.

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