В Челябинске ВАЗ от удара с иномаркой опрокинулся на трамвайные пути
Авария с «перевертышем» произошла 19 ноября около двух часов ночи в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Авария с «перевертышем» произошла 19 ноября около двух часов ночи в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
У дома № 282 по проспекту Победы 28-летний водитель автомобиля Mazdа при выезде на главную дорогу столкнулся с ВАЗом 14 модели. Последний от удара с иномаркой вылетел на трамвайные пути и опрокинулся.
Пострадали два человека, находившиеся в машине: мужчина 21 года и 22-летняя девушка. Врачи рекомендовали им амбулаторное лечение, уточнили в