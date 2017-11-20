Серьезная авария на Ялтинской трассе: тяжело травмированы шесть человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек. Авария произошла накануне вечером на трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек. Авария произошла накануне вечером на трассе
«Водитель автомобиля MitsubishiLancer при выезде с прилегающей территории на главную автодорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю NissanNote, который двигался по главной со стороны Симферополь в направлении Алушты», — сообщили в
ДТП на трассе
При ДТП пострадали 6 человек — водители обоих автомобилей и четыре пассажира Mitsubishi. Оба водителя получили закрытые
У 44-летнего — травма головы, сотрясение, сочетанная травма, закрытое повреждение грудной полости. Еще у одного 22-летнего пассажира иномарки медики также диагностировали травму головы, сочетанную травму, перелом костей таза, закрытое повреждение грудной полости. Все пострадавшие госпитализированы.
ДТП на трассе