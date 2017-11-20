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13:26 (мск), источник: РИА Крым

Серьезная авария на Ялтинской трассе: тяжело травмированы шесть человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек. Авария произошла накануне вечером на трассе Симферополь-Ялта, сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

«Водитель автомобиля MitsubishiLancer при выезде с прилегающей территории на главную автодорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю NissanNote, который двигался по главной со стороны Симферополь в направлении Алушты», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Крыму.

ДТП на трассе Симферополь-Ялта, в котором пострадали шесть человек.

При ДТП пострадали 6 человек — водители обоих автомобилей и четыре пассажира Mitsubishi. Оба водителя получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения, перелом костей таза. 48-летний пассажир Mitsubishi также получил травму головы и перелом костей таза. У 52-летнего пассажира этого же авто травма головы, сочетанная травма, закрытое повреждение грудной полости, перелом грудины.

У 44-летнего — травма головы, сотрясение, сочетанная травма, закрытое повреждение грудной полости. Еще у одного 22-летнего пассажира иномарки медики также диагностировали травму головы, сочетанную травму, перелом костей таза, закрытое повреждение грудной полости. Все пострадавшие госпитализированы.

ДТП на трассе Симферополь-Ялта, в котором пострадали шесть человек.

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