Нижегородская студентка задержана по подозрению в убийстве 26-летнего сожителя

По данным регионального СУ СК РФ, ЧП произошло 18 ноября в Нижнем Новгороде в квартире дома на пл. Свободы.

В ходе ссоры 18-летняя девушка ударила несколько раз ножом 26-летнего сожителя. Пострадавший скончался на месте.

Дама была задержана. Она дала признательные показания, на допросе она сообщила, что причиной ссоры стало нетрезвое состояние сожителя.

Возбуждено уголовное дело. В скором времени подозреваемой будет предъявлено обвинение.