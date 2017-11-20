Нижегородская студентка задержана по подозрению в убийстве 26-летнего сожителя
Нижний Новгород. 20 ноября.
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Нижний Новгород. 20 ноября.
По данным регионального СУ СК РФ, ЧП произошло 18 ноября в Нижнем Новгороде в квартире дома на пл. Свободы.
В ходе ссоры 18-летняя девушка ударила несколько раз ножом 26-летнего сожителя. Пострадавший скончался на месте.
Дама была задержана. Она дала признательные показания, на допросе она сообщила, что причиной ссоры стало нетрезвое состояние сожителя.
Возбуждено уголовное дело. В скором времени подозреваемой будет предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что суд вынес обвинительный приговор нижегородке, ударившей мужа ножом во время сцены ревности.