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15:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцы стали свидетелями полицейской спецоперации

Жители Дзержинского района стали свидетелями спецоперации оперативников управления по контролю за оборотом наркотиков и бойцов спецподразделения «ГРОМ».

Как сообщает «КП-Волгоград», операция проходила возле одного из высотных домов на проспекте Жукова. Полицейские блокировали черный кроссовер BMW и задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками находившихся в них людей.

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что в ходе обысков у задержанных было изъято около сотни свертков из фольги, в которых находилось порошкообразное вещество. Сейчас оно направлено на экспертизу, которая установит точный состав вещества.

Также у задержанных изъято несколько дорогостоящих сотовых телефонов. На месте задержания продолжают работать оперативные сотрудники полиции. Они проводят все необходимые первичные следственные действия. После этого задержанных доставят в отдел полиции.

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