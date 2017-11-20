Волгоградцы стали свидетелями полицейской спецоперации
Жители Дзержинского района стали свидетелями спецоперации оперативников управления по контролю за оборотом наркотиков и бойцов спецподразделения «ГРОМ».
Жители Дзержинского района стали свидетелями спецоперации оперативников управления по контролю за оборотом наркотиков и бойцов спецподразделения «ГРОМ».
Как сообщает «КП-Волгоград», операция проходила возле одного из высотных домов на проспекте Жукова. Полицейские блокировали черный кроссовер BMW и задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками находившихся в них людей.
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Также у задержанных изъято несколько дорогостоящих сотовых телефонов. На месте задержания продолжают работать оперативные сотрудники полиции. Они проводят все необходимые первичные следственные действия. После этого задержанных доставят в отдел полиции.