Волгоградцы стали свидетелями полицейской спецоперации

Как сообщает «КП-Волгоград», операция проходила возле одного из высотных домов на проспекте Жукова. Полицейские блокировали черный кроссовер BMW и задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками находившихся в них людей.

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что в ходе обысков у задержанных было изъято около сотни свертков из фольги, в которых находилось порошкообразное вещество. Сейчас оно направлено на экспертизу, которая установит точный состав вещества.