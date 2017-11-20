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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Двое калининградцев погасили кредиты украденными из магазина деньгами

В Полесском районе обокрали местный магазин.

Как установили полицейские, воры проникли в помещение через окно, расположенное на высоте двух метров. А добрались до него, воспользовавшись строительными лесами — как раз шел ремонт фасада здания. Сигнализация молчала и налетчики без помех унесли больше 330 тысяч рублей наличными.

Сотрудники районного угрозыска совместно с коллегами из УУР регионального УМВД РФ установили, что в магазин проникли двое мужчин, одному из которых 35, а другому — 59 лет. У них даже удалось изъять часть похищенного — 60 тысяч рублей. Остальное, как выяснилось, калининградцы поспешили потратить на погашение кредитов. «Коллекторы-то хуже тюрьмы», — пояснили задержанные, которым грозит по «пятерику» на брата.

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